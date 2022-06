Elvis al Cinema Edera: film e dj set dal vivo con Freddy The Disc Jockey

Una serata speciale dedicata al re del rock al cinema Edera di Treviso. Per festeggiare l'uscita dell'attesissimo "Elvis" di Baz Luhrmann, il multisala di Santa Maria del Rovere ha pensato ad un evento unico in collaborazione con TreviBlues. Mercoledì 22 giugno i tre spettacoli delle 17, 20.10 e 21.15 saranno accompagnati dal dj set di Freddy The Disc Jockey. Solo dischi in vinile selezionati per festeggiare l'uscita del film e portare gli spettatori a rivivere le atmosfere degli anni d'oro di Elvis. Diretto dal visionario regista Baz Luhrmann, il film racconta la leggenda del re del rock dagli esordi al successo internazionale, motore di una vera e propria rivoluzione culturale. In questa torrida estate trevigiana il cinema Edera è rimasto l'unico aperto nella zona di Treviso. Il multisala "Corso" e il The Space Cinema di Silea hanno chiuso per l'estate. A Santa Maria del Rovere però la famiglia Fantoni, alla guida del multisala, vive il cinema come una vera e propria missione. Ecco perché l'evento di mercoledì punta ad essere una speciale serata di inizio estate a suon di cinema e rock 'n roll. Prenotazioni allo 042230024. Prevendite sul sito www.cinemaedera.it

Il film

La vita di Elvis Aaron Presley viene raccontata dal punto di vista del suo manager di una vita: il Colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks. È lui che accompagna, con voce narrante, la dirompente ascesa di un'icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, a condizionarne la vita. Il regista premio Oscar Baz Luhrmann (Moulin Rouge e Il grande Gatsby) firma un biopic appassionato e commovente, capace di parlare al cuore sia di quanti hanno amato il "re del rock" che dei giovani che quel mito lo hanno conosciuto attraverso la musica e i racconti. Un film di straordinaria ricchezza visiva e sonora, impreziosito dall'interpretazione superlativa di Austin Butler.