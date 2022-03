Est - Dittatura last minute: torna il cineforum del Circolo Pizzuti

Tutto pronto per l'inizio della nuova rassegna di cineforum organizzata dal circolo cinematografico "Enrico Pizzuti" di Oderzo. Giovedì 18 marzo, alle ore 21, la serata inaugurale con la proiezione del film "Est - Dittatura last minute" al cinema Turroni. Presente all'incontro Maurizio Paganelli, autore del libro "Addio Ceau?escu" e protagonista della storia narrata nel film. L'autore introdurrà la proiezione e risponderà alle domande del pubblico alla fine del film.

Gli incontri con i registi saranno il vero punto di forza della nuova rassegna ideata dal circolo. Sette film d'autore che verranno proiettati dal 18 marzo al 6 maggio, con tre incontri dal vivo con i registi. I titoli spaziano dagli ultimi film acclamati ai festival internazionali, come "La crociata" di Louis Garrel e "Un eroe" di Asghar Farhadi, fino agli italiani "Human Factors" e "Il tempo rimasto".

La trama del film

Circa un mese prima della caduta del muro di Berlino nel 1989 tre amici, Pago (Maurizio Paganelli), Rice, e Bibi partono a inizio ottobre da Cesena per un viaggio di dieci giorni nell’Europa dell’Est. A Budapest incrociano Emil, un rumeno sfuggito dalla dittatura. L’uomo, dopo che è venuto a sapere che i tre sono diretti a Bucarest, gli chiede il favore di portare con loro una valigia e consegnarla alla moglie. I ragazzi tentennano ma poi Bibi la carica in macchina all’insaputa degli altri due. Arrivati sul posto, si troveranno in un paese sotto dittatura, dove le telefonate vengono ascoltate, i passaporti ritirati senza preavviso e in cui la loro stessa vita può essere messa a rischio.

Modalità di accesso

All’entrata sarà necessario esibire un Green pass rafforzato valido e indossare una mascherina FFP2 per tutto il corso della serata. L'ingresso alla proiezione ha un costo di 5 euro e include la tessera sociale 2021/22. Sarà opportuno recarsi al cinema con un certo anticipo poiché le diverse operazioni che dovremo espletare richiederanno del tempo. Chi volesse agevolare le pratiche di iscrizione può scaricare il modulo recandolo con sé già compilato. Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.enricopizzuti.it, scrivere a info@enricopizzuti.it o chiamare il numero 349.8439043.