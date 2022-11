Martedì al cinema con tre euro, i film in programma il 15 novembre

Proseguono nelle sale di Treviso e provincia martedì 15 novembre gli appuntamenti con le proiezioni dell’edizione 2022 de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone, alle 17.30, 19.30 e 21.30, la commedia “Ticket to Paradise” (Usa 2022, 104’) con George Clooney e Julia Roberts. Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo alle 20.30 il film "L'immensità" di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz, presentato in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Multisala Verdi di Vittorio Veneto punta, alle 16.45 e 19.10, su "Il colibrì" di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino. Doppia proiezione al Multisala Manzoni di Paese dove, alle 19 e alle 21 è in programma la proiezione di “Astolfo” (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli. Alle 19.45 "La pantera delle nevi" (Francia, 2021, 92’) di Marie Amiguet e Vincent Munier, vincitore come Miglior Documentario ai Premi César 2022 e Miglior Documentario di Esplorazione e Avventura al Trento Film Festival 2022. Ricca infine la proposta Cinema Italia Eden di Montebelluna che questa settimana offre sette film tra cui scegliere. Nel promo pomeriggio due opere dedicate al pubblico più piccolo. Alle 15.20 “Il talento di Mr. Crocodile” (Usa, 2022, 106’) di Josh Gordon e Will Speck. Alle 15.25 e 17.25 è la volta di “Lo schiaccianoci e il flauto magico” (Russia, Ungheria, 2022, 90’) di Georgi Gitis. Alle 15.30 e 21.50 il pubblico è atteso in sala per “Le buone stelle – broker” (Corea del Sud, 2022, 129’) di Kore'eda Hirokazu, premiato al Festival di Cannes 2022 per il miglior attore. Si prosegue alle 17.20 con “La stranezza” (Italia, 2022, 103’) di Roberto Andò con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello. Le proiezioni continuano alle 19.15 con “Black Adam” (USA, 2022, ‘124) di Jaume Collet-Serra. Alle 19.25" L’ombra di Caravaggio” (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido con Riccardo Scamarcio. Si chiude, alle 21.40 con “Everything everywhere all at once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie