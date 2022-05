Film a tre euro: ultimo appuntamento di maggio con "I martedì al cinema"

Ultimo appuntamento del mese, martedì 31 maggio, nelle sale aderenti di Treviso e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone questa settimana, alle 17.45, 20 e 21.15, la visione di "Una madre, una figlia" di Mahamat-Saleh Haroun, il racconto della difficoltà delle donne in Ciad di vivere in libertà la propria vita e della solidarietà femminile come forza e cardine del riscatto. In provincia il Cinema Cristallo di Oderzo, alle 20.30, propone "Un figlio" di Mehdi Barsaoui, valso all’attore Sami Bouajila, il premio come Migliore Attore nella sezione Orizzonti del festival di Venezia nel 2019, e nel 2021 ai César e ai Lumiere Awards. Al Multisala Verdi di Vittorio Veneto, alle 16.45 e alle 20, "Esterno Notte, prima parte" di Marco Bellocchio. Aldo Moro, il Presidente della DC, viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Il cartellone del Multisala Cinergia di Conegliano offre la visione a prezzo ridotto di “Nostalgia” di Mario Martone appena presentato all'ultimo Festival di Cannes (ore 17.40 e 20.15).

Al Multisala Manzoni di Paese si punta invece, alle 20.45 su "Gli Stati Uniti contro Billie Holiday" con Andra Day vincitrice del Golden Globe come Migliore Attrice Protagonista in un film drammatico. Chiude gli appuntamenti di questa settimana il Cinema Italia Eden di Montebelluna con la proiezione, alle 17.15, 19.30 e 21.45, di "Finale a sorpresa - Official Competition" con Antonio Banderas e Penelope Cruz in una commedia sul cinema che diventa una gara di bravura tra attori davvero da non perdere.