Finale a sorpresa: torna il cineforum del Circolo Pizzuti

Il circolo "Enrico Pizzuti" di Oderzo torna con una nuova rassegna di cineforum: otto titoli da ben sette diverse nazioni. La rassegna autunnale partirà venerdì 14 ottobre e si concluderà venerdì 2 dicembre. Tutti i film inizieranno ogni venerdì, alle ore 21, presso il cinema Turroni di Oderzo. Per accedere alle proiezioni sarà necessario sottoscrivere la tessera sociale gratuita 2022/23 unitamente al biglietto d'ingresso di 5 euro. Chi volesse agevolare le pratiche di iscrizione potrà compilare online il modulo di adesione e ritirare la tessera alla prima proiezione a cui parteciperà.

Nuova promozione

La grande novità di quest'anno è la promozione che il circolo Pizzuti ha pensato per gli spettatori Under 31. Tutti loro potranno sottoscrivere un abbonamento valido per 5 film al prezzo agevolato di 15 euro.

La trama del film

Lola Cuevas (Penelope Cruz), è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Info & Biglietti

Biglietto intero: 5 euro

Abbonamento Under 31 (5 film): 15 euro

Non è necessaria la prenotazione.