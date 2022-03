Anatomia di un film, tornano le lezioni di cinema al Multisala Corso

La storica sala grande del Multisala Corso a Treviso riaccende le luci per presentare un nuovo ciclo di lezioni di cinema promosse da Cineforum Labirinto per tornare a vivere il fascino della sala cinematografica in compagnia dei capolavori e dei grandi registi che hanno fatto la storia della settima arte. A partire da lunedì 14 marzo, l'associazione Cineforum Labirinto propone un corso dedicato all’analisi di cinque grandi capolavori del cinema. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

Il programma

Il corso inizierà con l’analisi del manifesto del cinema neorealista italiano “Ladri di biciclette” (1948), diretto da Vittorio De Sica e scritto insieme a Cesare Zavattini, soggettista che sarebbe stato ricordato per la sua capacità poetica di entrare nell’intimità quotidiana dei suoi personaggi, facendo sentire lo spettatore come se li stesse pedinando passo per passo. Il secondo incontro sarà un tributo al genio eclettico di Stanley Kubrick e ad uno dei suoi film più discussi e celebrati, “Arancia Meccanica” del 1971, che si ritagliò un suo speciale posto nella storia del cinema con la sua tavolozza cromatica candida e angosciante, lo sguardo spietato di Alex, la sua ossessione per Ludwig van Beethoven (rivisitato elettronicamente da Walter Carlos), le manie bizzarre e terrificanti della banda dei drughi, tra cui il gergo detto Nadsat, il lattepiù e, naturalmente, «l’amata ultraviolenza». Gli appuntamenti successivi saranno dedicati al divertente ed irriverente “Frankenstein Junior” (1974) di Mel Brooks con il compianto Gene Wilder e l’indimenticabile Marty Feldman nel ruolo di Aigor, e ad uno capostipiti dei gangster-movie sulla mafia italoamericana, l’iconico “Quei Bravi Ragazzi” (1990) di Martin Scorsese, con il leggendario trio composto da Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci davanti alla macchina da presa. L’iniziativa si concluderà lunedì 11 aprile con una lezione speciale sul recente ed acclamato “Dune” (2021) di Denis Villeneuve, che ha recentemente ricevuto ben 10 nomination ai prossimi premi Oscar, compreso quella per Miglior Film. Adattamento del romanzo fantascientifico di Frank Herbert, il film del regista canadese verrà analizzato mediante il confronto stilistico con i precedenti progetti cinematografici ispirati all’opera di Herbert, cioè la versione del 1984 firmata da David Lynch e il visionario il progetto di Alejandro Jodorowsky. Il corso, ideato e curato da Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università di Padova, è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e appassionati di cinema che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica e la storia del cinema attraverso i capolavori di cinque maestri del cinema.

Info & costi

L’iniziativa si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 14 marzo 202, presso la Sala Grande del Multisala Corso, situato in Corso del Popolo, 30 in centro a Treviso. Il costo del corso è pari a 80 euro con la possibilità di iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili contattando l’associazione Cineforum Labirinto all’indirizzo mail cineforumlabirinto@gmail.com o al numero 3457880544.