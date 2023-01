Da Hitchcock a Tarantino, tornano le lezioni di cinema al Multisala Corso

Nella storica Sala Grande del Multisala Corso di Treviso, l’associazione culturale Cineforum Labirinto presenta un nuovo ciclo di lezioni di cinema a cura del docente Marco Bellano (Università di Padova) per tornare a vivere il fascino della sala cinematografica in compagnia dei capolavori e dei grandi registi che hanno fatto la storia della Settima Arte. A partire da lunedì 30 gennaio, Cineforum Labirinto propone un corso dedicato all’analisi di cinque grandi capolavori del cinema. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

Il programma

Il corso inizierà con l’analisi di “Vertigo” (1958) di Alfred Hitchcock. Salutata più volte come una delle migliori pellicole di tutta la storia del cinema (nel 2022, nella classifica stilata ogni dieci anni da "Sight and Sound", era al secondo posto), Vertigo è la sintesi della poetica di Hitchcock, dove la perfezione formale dello sguardo insegue le più irrazionali derive del desiderio nel profondo della psiche, in cui emergono tutti i tratti distintivi della cifra stilistica del maestro del brivido.

L’appuntamento successivo sarà un tributo al genio della commedia americana Billy Wilder e ad uno dei suoi film più irresistibili e celebrati, “A qualcuno piace caldo” del 1959, reso indimenticabile dalla preziosa alchimia creatasi tra le interpretazioni di Marylin Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, e dal suo splendido bianco e nero.

Il terzo incontro sarà dedicato a “In the mood for love” (2000) di Wong Kar-wai, il più importante film giunto dall’estremo oriente nell’ultimo quarto del Novecento, dove un’impareggiabile competenza tecnica e storica viene messa al servizio del non detto, dell’allusione e del lirismo visivo.

La penultima lezione del corso organizzato da Cineforum Labirinto vedrà protagonista “Il Petroliere” (2007) di Paul Thomas Anderson, in cui i temi dell’ossessione per il petrolio, e dunque per la ricchezza, ma anche il capitalismo, la religione e il tradimento trovano posto con agio in un film guidato da esemplari prove d’attore (la sceneggiatura, del resto, fu creata con Daniel Day-Lewis in mente sin dall’inizio) che parla con forza alla contemporaneità.

L’iniziativa si concluderà lunedì 27 febbraio con una lezione speciale sul film “Bastardi senza gloria” (2009), iconica pellicola nella quale il regista Quentin Tarantino si concedeva una trama che scompigliava le carte della storia in riferimento a uno dei suoi momenti più tragici, ovvero l’Olocausto: un manipolo di ebrei avrebbe avuto la sua vendetta sul regime nazista e Hitler in persona. In Bastardi senza gloria, la violenza estetizzante e ironica di Tarantino cerca così la complicità dello spettatore, che si ritrova combattuto fra repulsione e colpevoli sentimenti di rivalsa: le azioni dei “vendicatori” ebrei sono terrificanti e riprovevoli, ma come non gustarsi una spettacolare vendetta contro i peggiori criminali della storia, sapendo che tanto è tutto un gioco dell’immaginazione?

Info & Prezzi

Il corso, ideato e curato dal professor Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università di Padova, è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e appassionati che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica e la storia del cinema attraverso i capolavori di cinque maestri della Settima Arte. L'iniziativa si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 30 gennaio 2023, presso la Sala Grande del Multisala Corso, in centro storico a Treviso. Il costo del corso è pari a 80 euro, con la possibilità di iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili contattando l’associazione Cineforum Labirinto all’indirizzo mail: cineforumlabirinto@gmail.com o al numero 3457880544.