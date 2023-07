Persepolis, torna il cinema sotto le stelle a Prato Fiera

Anche quest'anno Prato Fiera diventa un luogo magico con il Piccolo Circo, una leggera struttura circense fruibile da chiunque si trovi a passare in uno dei luoghi più caratteristici di Treviso. Giovedì 6 luglio, alle 21.15, nuova serata di cinema all'aperto con la proiezione del film d'animazione in bianco e nero "Persepolis", ideato dall'autrice iraniana Marjane Satrapi.

Il film

Teheran, la piccola Marjane a 9 anni ha già sviluppato un carattere ribelle e anticonformista che le fa rifiutare le rigide regole della società iraniana. Preoccupati per l’incolumità della figlia, i genitori di Marjane, quando lei compie 14 anni, decidono di mandarla a studiare in Austria. L’esperienza austriaca è per Marjane piuttosto traumatica a causa della sua identificazione, agli occhi degli altri, proprio con quel mondo fatto di estremismo e fondamentalismo religioso cui lei si è ribellata. Alla fine della scuola, dopo una serie di forti delusioni, il richiamo verso le sue radici e la sua famiglia la spinge a tornare in Iran. Tuttavia, anche il reinserimento a Teheran si dimostra piuttosto difficile e Marjane continua a portare avanti la sua battaglia contro l’ipocrisia della società iraniana di cui è testimone fino ad arrivare alle difficile scelta di abbandonare il suo paese per trasferirsi in Francia, dove poter condurre finalmente una vita senza vincoli e regole, senza però rinnegare il suo essere iraniana.

L'evento

Dalle ore 19.30 sarà aperto il foodtruck "Il Bruno" per cenare in attesa della proiezione con menù speciale a tema. Prima del film, alle 20.30, si terrà invece un ???? con la testimonianza di Nasim Barana, giovane iraniana fuggita dal suo Paese. Evento promosso da ??????? ????????????? ???????, in collaborazione con ????? ?? ????? ???, ?????? ????????? ???????? ?? ??????, ??? ?????? ???????? ?????????? e ????????? ?????????.