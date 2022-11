Al cinema con soli tre euro: tutti i film in programma il 22 novembre

Terzo appuntamento, martedì 22 novembre, nelle sale di Treviso e provincia con le proiezioni de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone, alle 17, 19.30 e 21.30, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio sul caso del poeta Aldo Braibanti, presentato all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Al Cinema Cristallo di Oderzo. Laura Cesaro dell’Università degli Studi di Padova introdurrà la proiezione, alle 20.30, di "Dante" di Pupi Avati. "La stranezza" di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone è in cartellone sia al Multisala Verdi di Vittorio Veneto (alle 16.45, 19.15 e 21.15) che al Multisala Cinergia di Conegliano (alle 17.20, 19.35 e 21.50), dove, la proiezione delle 19.35 sarà introdotta da Manlio Piva dell’Università degli Studi di Padova. Il Multisala Cinergia offre inoltre, alle 17.45 e 19.20, la visione di “Amsterdam” di David O. Russell, con Margot Robbie e Christian Bale. Al Multisala Manzoni di Paese alle 19 il critico cinematografico Alessandro Cuk presenterà “Siccità” di Paolo Virzì, vincitore del Premio Francesco Pasinetti alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicato anche il Soundtrak Stars Award 2022 per la migliore colonna sonora e il Premio speciale Green Drop Award. Il film è in cartellone anche alle 21. Tre le proposte questa settimana al Cinema Italia Eden di Montebelluna. Alle 15.40 e 19.35 si parte con “Il piacere è tutto mio” di Sophie Hyde. In alternativa, alle 15.45, si potrà vedere “Belle e Sebastian - Next generation” di Pierre Coré. Infine, alle 17.45 e 19.50 “La donna del fiume” di Lou Ye.

Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie