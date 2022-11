Martedì al cinema con tre euro, i film in programma l'8 novembre

Dopo il successo di aprile e maggio, tornano nelle sale di Treviso e provincia a partire da martedì 8 novembre le proiezioni d’autore dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro.

In questo primo appuntamento del mese, a Treviso, il Multisala Edera propone due titoli tra cui scegliere. Alle 17.40, 20.00 e 21.40 "Utama - Le terre dimenticate" (Bolivia, Uruguay, Francia, 2022, 87’) di Alejandro Loayza Grisi. In alternativa, alle 17 e alle 21.40, si può optare per “Everything everywhere all at once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. In provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20.30, il film “Il signore delle formiche” (Italia, 2022, 130’) di Gianni Amelio, presentato all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Cinema Italiano anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto che propone, alle 16.45, 19.15 e 21.10, la visione di “Dante” (Italia, 2022, 94’) di Pupi Avati. Due le possibilità al Multisala Cinergia di Conegliano. Alle 17, 19.15 e 21.30 “Omicidio nel West End” (USA, 2022, 98’) di Tom George. Alle 17 e 20.30 Siccità (Italia, 2022, 124’) di Paolo Virzì.

Al Multisala Manzoni di Paese troviamo alle 21.00 il film “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino. Ricco il cartellone anche al Cinema Italia Eden di Montebelluna con cinque opere proposte al costo di tre euro. Si comincia alle 15.40 con “Lo schiaccianoci e il flauto magico” (Russia, Ungheria, 2022, 90’) di Georgi Gitis. Alle 17.30 è il turno di “La stranezza” (Italia, 2022, 103’) di Roberto Andò con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Alle 16.05 e alle 21.10 inizia la proiezione di “Amsterdam” (USA, 2022, 134’) di David O. Russell. New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l'avvocato Harold Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte europeo, durante la Prima guerra mondiale. Ed è proprio al cospetto del cadavere di Meekins, con ogni probabilità dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole morti, o per lo meno al fresco. Alle 17.55 e alle 19.55 si prosegue con “I figli degli altri” (Francia, 2022, 104’) di Rebecca Zlotowski, presentato all'ultima Mostra del cinema di Venezia. Infine, alle 18.45 si chiude con “Black Adam” (USA, 2022, ‘124) di Jaume Collet-Serra con l'ex wrestler The Rock. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie