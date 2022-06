Cinema all'aperto a Oderzo: "Uno, due, tre!" di Billy Wilder

Ultima serata della rassegna "Fuori dal cinema", organizzata dal circolo cinematografico "Enrico Pizzuti" di Oderzo. Venerdì 8 giugno, alle ore 21, la proiezione del film "Uno, due, tre" di Billy Wilder. Ingresso libero, con offerta responsabile.

La trama del film

Berlino 1961. Il signor MacNamara, direttore della Coca Cola di Berlino Ovest, viene avvertito dal suo direttore generale dell’arrivo della figlia Rossella, che si tratterrà a Berlino con i MacNamara un paio di settimane. In realtà, la ragazza si ferma due mesi e proprio quando stanno per giungere i suoi genitori che vengono a riprenderla, sparisce inspiegabilmente. MacNamara riesce a ritrovare la ragazza ma scopre anche che si è segretamente sposata con un insopportabile comunista di Berlino Est e che sta per partire con lui alla volta di Mosca.