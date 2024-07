Cinemadamare Notte

Approda a Conegliano Cinemadamare, il più grande gratuito raduno di giovani filmmaker del mondo,un campus di cinema itinerante internazionale e un centro di produzione rivolto a filmmaker studenti e professionisti del settore. A Conegliano sono arrivati più di 50 partecipanti da tutti i Paesi del mondo accompagnati dal direttore di Cinemadamare Franco Rina.

Una settimana all’insegna della produzione,formazione e riproduzione di ogni fase della creazione di un film in una location del tutto speciale, Conegliano che abbraccia la cultura e l’arte di città nativa del Cima e la tradizione delle colline del prosecco patrimonio dell’umanità unesco. Un campus al quale il Comune di Conegliano offre ospitalità gratuita presso la palestra della scuola Grava e che fa di Cinemadamare un vero e proprio spettacolo all’aperto dove registri e attori diventano protagonisti della nostra città esaltandone luoghi e caratteristiche che la potranno far conoscere in tutto il mondo. Sabato 6 luglio in piazza Cima verranno proiettati tutti i film e gli spezzoni realizzati, un modo per far apprezzare a cittadini e turisti le meraviglie della città del Cima trasmettendo il messaggio che questa città può raccogliere molto da uno sguardo che arriva dal mondo esterno.

Il sindaco Fabio Chies dichiara: ”Un’occasione imperdibile per la nostra Città e per tutti i giovani che si apprestano a questo progetto che mette in sinergia la valorizzazione del territorio e il creare un’esperienza nuova vissura a 360° sia per questi giovani filmmaker sia per i luoghi nascosti e da scoprire che Conegliano ci regala. Un modo per sensibilizzare cittadini e turisti rispetto a tutto ciò che Conegliano può offrire, dalle verdi colline del Prosecco alla cultura e dal fascino di città medievale rappresentata proprio dal bellissimo Castello di Conegliano. Con orgoglio e senso di gratitudine ringrazio Cinemadamare e auguro a tutti un buon lavoro e una buona permanenza a Conegliano.”

L'iniziativa prevede anche la breve rassegna "Cinemadamare Notte" con proiezioni di film, ad ingresso libero, con il seguente programma:

MARTEDI' 2 LUGLIO - VIALE CARDUCCI - ORE 21.00

SAPORE DI TE di Carlo Vanzina

MERCOLEDI' 3 LUGLIO - CONVENTO DI SAN FRANCESCO - ORE 21.00

BELFAST di Kenneth Branagh

GIOVEDI' 4 LUGLIO - VIALE CARDUCCI - ORE 21.00

MAMMA MIA! CI RISIAMO di Ol Parker

SABATO 6 LUGLIO - PIAZZA CIMA - ORE 21.00

WEEKLY COMPETITION proiezione dei cortometraggi realizzati a Conegliano e premiazione dei migliori lavori realizzati.

In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso Piazzale Fratelli Zoppas.