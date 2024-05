Cinemambiente - Visioni per un futuro migliore | Lagunaria

Legambiente Treviso organizza tre appuntamenti al cinema parrocchiale Lux di Spresiano (TV):

venerdì 10 maggio - ore 21.00 | LAGUNARIA, di Giovanni Pellegrini

venerdì 17 maggio - ore 21.00 | FOOD FOR PROFIT, di Giulia Innocenzi

venerdì 24 maggio - ore 21.00 | IL PATRIARCA DEL POPOLO, di Mohammed Alatar



Alle proiezioni saranno presenti ospiti per approfondire le tematiche affrontate con un dibattito aperto al pubblico.



Tre film e documentari affrontano il tema della salvaguardia ambientale non solo come tutela della varietà di organismi ed esseri viventi fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma anche come impegno e consapevolezza della necessità di agire.



Ingresso libero e gratuito, con offerta sempre gradita per aiutarci a sostenere le nostre iniziative e le nostre campagne di sensibilizzazione e di denuncia!