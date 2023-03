Al Cinergia di Conegliano ritorna la Oscar Week a €4

Dal 6 all’11 marzo il multisala Cinergia di Conegliano organizza la Oscar Week, una settimana per recuperare i film candidati all’oscar, in attesa della proclamazione del 12 marzo a Los Angeles. Dopo il successo della prima edizione del 2022, il Cinergia di Conegliano ripropone ai suoi spettatori la Oscar Week. Una settimana di appuntamenti per riportare in sala alcune delle pellicole candidate alla statuetta più ambita ad un prezzo speciale, solo 4 €.

In ordine si alterneranno: Tár, Everything Everywhere All at Once, Avatar la via dell’acqua, The Whale e Gli spiriti dell’isola. Un evento da non perdere per arrivare alla serata più attesa dell’industria cinematografica con le idee chiare. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per prenotare i biglietti, visitate il sito web del Cinergia Conegliano o recatevi alla biglietteria del cinema.