A Villorba arriva il Circo Cesare Togni

Arriva a Villorba dall’ 1 al 28 aprile in via Marconi vicino al Palaverde il Circo Cesare Togni! Acrobati, ballerine, giocolieri, trapezisti sono pronti a rinnovare tutta la magia del circo sotto il grande tendone colorato.

Direttamente dai più importanti circhi del mondo e dall’Italian Circus Talent Festival i giovani vincitori, i Fratelli Togni, sesta generazione della leggendaria famiglia circense, si esibiranno sui loro cavalli bianchi regalando emozioni a tutta la famiglia. La nuova produzione del Circo Cesare Togni, affonda le radici nella tradizione circense strizzando un occhio all’attualità. Lo spettacolo di 75 minuti, vi conquisterà per il ritmo dinamico e una durata contenuta che entusiasmerà grandi e piccini. Perfetto per le famiglie che cercano una serata piena di emozioni, risate e ricordi indimenticabili in quanto offre un'esperienza completa e coinvolgente per tutti. Si potranno scattare foto con i nostri artisti, mangiare popcorn e guardare con stupore mentre proponiamo in vita l'esperienza classica del circo equestre.

"Lo spettacolo più tradizionale vi aspetta per infiammare i vostri cuori e regalare sensazioni uniche, non mancate, vi aspettiamo!".

Lunedì 1 aprile ore 16.30 – 18.30

Tutti i giovedì ore 17.30

Tutti i venerdì ore 17.30

Tutti i sabati ore 17.30

Tutte le domeniche ore 16.30

Lunedì, martedì e mercoledì CHIUSI

