Circuito veterani veneto allo sporting life center

Dal 16 al 24 luglio il circuito veneto veterani fa tappa allo Sporting Life Center di Breda di Piave.



Singolari e doppi maschili e femminili in campo per l'occasione a partire dall'over45 nel maschile e over40 nel femminile, iscrizione tramite il portale myfit entro il 14 luglio ore 12.00, tappa valida per accumulare punti per il master regionale di fine anno.



Info al numero 0422 904382 o via whatsapp allo stesso numero.