La via dell'acqua & Castelbrando

? ?? ??? ????’????? & ???????????? ?

Trekking & Visita al Castello

Domenica 5 dicembre

Dalle 09:30 alle 16:00

*****************************************

Un incantevole percorso storico-naturalistico che partirà dall'affascinante borgo di Cison di Valmarino, uno dei più belli d’Italia, custodito tra le Colline del Prosecco. Andremo alla scoperta della Via dell’Acqua, un magnifico sentiero che costeggia il torrente Rujo e che si snoda nel bosco, fino a raggiungere la Valle di San Daniele. Ci immergeremo in quella che era la realtà artigianale di Cison, fino all’inizio del secolo scorso, legata al torrente Rujo e allo sfruttamento delle sue acque, tra vecchi lavatoi restaurati, canalette, antiche fontane e mulini. Ad accompagnare il nostro cammino, rendendolo ancora più magico e suggestivo, saranno il suono dell’acqua e i profumi del sottobosco. Continueremo il nostro itinerario seguendo il percorso “Camminando per volare”, che ci porterà ad attraversare “il Bosco delle Penne Mozze”, un memoriale immerso nella natura, per ricordare gli alpini caduti, nati in provincia di Treviso. Rientreremo nel borgo, dove ci fermeremo per pranzare (potremo scegliere se farlo al sacco o in qualche bar). Successivamente, proseguiremo la nostra escursione con la visita di Castelbrando. Situato alle pendici del Monte Castello, da cui domina i borghi di Valmareno e di Cison, e circondato da un maestoso parco e 50 ettari di bosco, affonda le sue radici in 2000 anni di storia. Andremo a scoprire un immenso patrimonio storico...La nostra visita, infatti, sarà un vera e propria passeggiata nel tempo, attraverso i segni di epoche diverse: dai reperti romani alle mura medievali, dal Rinascimento all’elegante Settecento.



?? Info Tecniche ??

Difficoltà: facile

Lunghezza: 9 km

Dislivello: 350 m



? Chi Può Partecipare ?

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dagli 8 anni in su, abituati al cammino.



? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



? Luogo di Ritrovo ?

Ore 09:30 Parcheggio di Castelbrando in Via Pietro Mascagni, 8, 31030 Cison di Valmarino

?https://goo.gl/maps/aVfJAxuMqFS1GDJh9



? Quota ?

Adulti: escursione + visita al castello € 30,00

Adulti: solo escursione di mezza giornata € 20,00

Ragazzi dai 12 ai 14 anni compiuti: escursione + visita al castello € 20,00

Ragazzi dai 12 ai 14 anni compiuti: solo escursione di mezza giornata € 10,00

Bambini dai 9 agli 11 anni compiuti: escursione + visita al castello € 15,00

Bambini dai 9 agli 11 anni compiuti: solo escursione di mezza giornata € 10,00

Bambini dai 6 agli 8 anni compiuti: escursione Gratis, visita al castello € 5,00

Bambini fino ai 5 anni compiuti: escursione + visita al castello gratis



La Quota Comprende:

n.1 Biologo

n.1 Accompagnatore Turistico

Visita guidata a Castelbrando



La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



? Chi Accompagnerà ?

Alberto Borgato - Biologo & Istruttore nazionale di Nordic Walking

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche



Come Iscriversi:

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

?? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/Y95os1KTGfG5FWpT6

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 18:00 di sabato 4 dicembre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.





L'escursione sarà svolta in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).