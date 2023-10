CJF - Melapasso Edition

CJF - MELASPASSO EDITION

06 | 07 | 08 | Ottobre 2023

Piazzale della Biblioteca Comunale di Codognè (TREVISO)

Ingresso GRATUITO - Free entry

Aree parcheggio a pochi metri dall'evento

Food Truck per tutti i gusti!

L’estate è ufficialmente finita ma la nostra energia no!

Dopo il successo dello scorso anno ritorna il CJF - Melaspasso Edition!

Vi aspettiamo il 6, 7, 8 ottobre nel centro cittadino di Codognè, in via Roma nel piazzale della biblioteca, per tre giornate di DJ Set, Live Music e street food! La biblioteca si trasformerà in un’area di ritrovo per grandi e piccini, dove la musica sarà la protagonista, dall’aperitivo fino a tarda sera.

Non mancate, vi aspettiamo numerosi!

__

LINE UP

Venerdì 6 Ottobre

Dalle ore 20.00 alle 01.00

? 20.00-23.00 | Max Sharples

? 23.00-1.00 | Tommy Vee

Leo Voice

Sabato 7 Ottobre

Dalle ore 18.00 alle 01.30

? 18.00-21.45 | Jimmy

? 21.45-00.00 | Mowi

? 00.00-01.30 | Kharfi

Leo Voice

Domenica 8 Ottobre

Dalle ore 10.30 alle 21.30 in occasione della XXII edizione della Festa della Mela Cotogna

? 17.00-18.30 | Zanche

? 18.30-21.30 | Francesco Torre

Leo Voice

__

Sei una squadra di calcio?

Scrivici e prenota il tuo tavolo!

__

MELASPASSO | Powered by AMACE

INFO E REGOLAMENTO

? www.cjf.it

? instagram: @cjfmusicfestival