CJF - Park Edition 2023

CJF - PARK EDITION

06 | 07 | 08 Luglio 2023

DOVE?

? Piazza Europa - Parco della Mutera | Codognè (TREVISO)

? Free Entry - Entrata Gratuita

BACK IN TOWN!

Dopo il successo del CJF - Park Edition 2022 non potevamo che riproporre la formula vincente, offrendovi ancora DI PIÙ per ringraziarvi adeguatamente del vostro costante supporto nei 13 anni di vita del Festival.

Ed eccoci qui, a CODOGNÈ, a LUGLIO, nella PRIMA SETTIMANA DEL MESE, per 3 giorni di musica e divertimento GRATUITO all’aria aperta.

La magia del parco della Mutera ci avvolgerà anche quest’anno per 72 ore di MUSICA tra balli, sorrisi e food truck. Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco del CJF 2023.

Segnatevi le date, vi aspettiamo numerosi!

LINE UP

? DAY 1 | Giovedì 6 luglio ?

Dargen D'Amico • Rudeejay • Tommy De Sica • Luca Lazzer Vocalist

? DAY 2 | Venerdì 7 luglio ?

Febbre a 90 • IgorS & Lady Brian • Lino Lodi • Luca Lazzer Vocalist

? DAY 3 | Sabato 8 luglio ?

Merk & Kremont • Funkasin Street Band • Mistericky • Mowi • Leo Voice

STREET FOOD AREA

Hamburghetto • Da Ca Lozzio • La Piadineria Romagnola • Pizzeria Dejavou • Para Todos Mexico • Tutto Fritto • Riccardo Viajeros •Cannolomania

INFO E REGOLAMENTO

? www.cjf.it

? Instagram: @cjfmusicfestival