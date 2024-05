Artisti da tutto il mondo si riuniscono a Mogliano per raccogliere fondi a favore di ADVAR Onlus per l’Hospice “Casa dei Gelsi”. Il singolare concerto nel Duomo di S. Maria Assunta a Mogliano sabato 1 giugno alle 21. Non è stato facile mettere insieme 5 grandi artisti della musica classica che non hanno voluto tuttavia rinunciare all'evento benefico intitolato " Classica in Duomo" che vedrà nel programma musiche di Beethoven, trio op. 9 n.1 in sol maggiore Rebecca clarke, prelude, allegro and pastorale per clarinetto e viola Mozart, quintetto in la maggiore k581.

Tra i musicisti presenti Alfredo Zamarra, senza dubbio uno dei violinisti italiani più apprezzati e richiesti, Jiyoon Lee di Seul, è un’artista emergente di fama internazionale, primo violino della Staatskapelle di Berlino. Fabio Di Casola vincitore del Concorso internazionale di musica di Ginevra nel 1990. Gabrielle Shek violinista di origine cino-giapponese, nata a San Francisco dove ha iniziato a suonare all’età di quattro anni e Alexander Hülshof, cresciuto in Renania-Palatinato, è un violoncellista e direttore d’orchestra di fama internazionale, noto per la sua espressività e il suono caldo.

La cittadinanza è invitata, l'evento è unico nel suo genere a Mogliano.