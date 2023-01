“Una Classica Serata - Tempo d’Inverno”: rassegna concertistica di musica da camera

Torna la musica classica al Radiogolden di Conegliano con due speciali appuntamenti di “Una Classica Serata - Tempo d’Inverno”, versione invernale della fortunata rassegna estiva di concerti di musica da camera voluta e promossa da Radiogolden e dall’associazione I Miotti e che vede la direzione artistica del M° Paolo Pessina.

Venerdì 20 gennaio alle 20.30 il violino virtuoso di Emanuele Bastanzetti eseguirà musiche di Pessina in prima assoluta, in un nuovo progetto comprendente anche le grandi musiche di Paganini e di altre celebri “rockstar” del violino.

Emanuele Bastanzetti è nato a Vittorio Veneto nel 1993 e ha iniziato a suonare il violino a 7 anni. Diplomato al Conservatorio di Udine sotto la guida del M° Giuliano Fontanella, si è perfezionato con Maestri di fama internazionale, frequentato il Corso Biennale di alto perfezionamento violinistico presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° Felice Cusano, aggiudicandosi una borsa di studio come miglior giovane violinista, e la prestigiosa Royal Accademy of Music di Londra; ha vinto fin da giovanissimo numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha al suo attivo un'intensa attività concertistica sia come solista che in diverse formazioni cameristiche sui palchi di tutto il mondo, riscuotendo ovunque un ampio consenso sia di pubblico che di critica.

Sabato 21 gennaio sempre alle 20.30 la cantante Natalia Rogantini proporrà delle rivisitazioni personali di composizioni del contrabbassista e compositore svedese Anders Jormin. Improvvisazioni su poesie di Antonia Pozzi e testi originali. Diplomata al conservatorio di Milano in canto jazz, la giovane Rogantini ha frequentato a Siena i corsi di Stefano Battaglia. Ha appena inciso un disco.

Ingresso gratuito, prenotazioni via whatsapp al numero 338 8752823.