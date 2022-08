"Classici per strada da mangiare e da bere": cinque serate con gli Dei dell'Olimpo tra bacari, osterie e ristoranti

Martedì 30 agosto a Treviso riprendono gli eventi della prima edizione del festival di teatro classico “Mythos”, progettato da Tema Cultura con la direzione artistica di Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale. Cinque appuntamenti che vanno sotto il nome di “Classici per strada da mangiare e da bere””, il gran finale del festival. Spettacoli originali pensati per animare vari luoghi del centro storico, con cui “Mythos 2022” si congeda dopo il grande successo di pubblico registrato fin dal debutto nello scorso mese di marzo.

“Classici per strada conclude la prima edizione del festival che ha riempito teatri, musei e palazzi, coinvolgendo un pubblico trasversale di adulti, bambini e ragazzi”, sottolinea Cordova, “Quindi non possiamo che finire in bellezza, portando in scena Treviso con le sue piazze, le sue osterie, ristoranti e caffè per parlare di classici, magari sorseggiando uno spritz o un prosecco. I cinque spettacoli sono prime assolute, studiate per l’occasione. Vanno dal testo di ricerca alla stand-up comedy, per offrire uno “sguardo” inconsueto, se vogliamo anche irriverente, sul repertorio classico, ma non meno interessate e profondo”.

Il lancio dell’ultima sezione del festival offre anche l’occasione per tirare un bilancio sugli ottimi risultati conseguiti. Nove spettacoli hanno segnato il tutto esaurito, a partire da “Antigone” ed “Ecuba” al Teatro Comunale Mario Del Monaco, allestiti in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e i giovani attori di “Tema Academy”, fino ai quattro lavori estivi presentati ai Musei Bailo e Santa Caterina, con la collaborazione dei Musei Civici di Treviso, così come i tre eventi tra musica e testi omerici che hanno animato Palazzo Giacomelli, messo a disposizione da Assindustria Veneto Centro.

Successo anche delle attività formative di “Mythos”: i laboratori teatrali per bambini e ragazzi, attivati da aprile a giugno al Teatro “La Stanza” di via Pescatori, hanno coinvolto 85 partecipanti, che hanno dato vita a sei restituzioni pubbliche seguite da un gran numero di spettatori. Un altro sold out lo ha registrato il laboratorio sul cinema, attivato con la collaborazione della Brat – Biblioteca dei Ragazzi. “Il bilancio è più che positivo e adesso pensiamo al futuro”, rimarca Cordova. “Classici per strada da mangiare e da bere” inizia martedì 30 agosto (ore 20.30) al ristorante “Da Alfredo”, in via Collalto 26, con lo spettacolo teatrale “Panem et circesens. La cucina e la vita quotidiana al tempo degli Dei”. In scena Edoardo Siravo, Gabriella Casali e Alessandro D?Ambrosi; musiche eseguite dal vivo dal maestro Piero Trofa, drammaturgia e traduzioni Michele Di Martino.

Il PROGRAMMA

Giovedì 1° settembre (ore 19.30) “La Vetrina del gusto”, in via Canoniche 6 fa da sfondo a “Conosci te stesso”, creazione e produzione di Ailuros (2022) con Massimo Cappelli, Nadia Dalsala, Elisa De Grandis, Antonia Donato, Ramune Kupsyte, Andrea Moretto, Mattia Pontarollo, Giulia Possamai, Paolo Rampin, Lorenza Trentin. Regia di Barbara Riebolge (che cura anche i costumi), drammaturgia e testi di Mattia Pontarollo, Nicola Cecconi e Barbara Riebolge, assistenza scenografia e costumi di Giulia Possamai. trucco di Nadia Dalsala.

Martedì 6 settembre (ore 19.30) il Secret Garden di via Barberia 25 apre le porte a “Carne viva”, di e con Igor Vazzaz, cantautore e critico teatrale protagonista di una performance che unisce canto e affabulazione sui temi del cibo e del mito.

Giovedì 8 settembre (ore 20) San Parisio ospita “Olimpiche virtù d’amore e gelosia”, creazione e produzione della compagnia teatrale “Fumo Bianco”, con Giulia Pelliciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese e Paola Zuliani; drammaturgia e testi di Giulia Pelliciari.

Sabato 10 settembre (ore 20) l’Osteria alla Grotta di via Cornarotta (che verrà chiusa al traffico) diviene l’inusuale palcoscenico di “Stand-Up comedy” a cura di Tema Cultura Academy su testo di Linda Atzori, che fa parte anche del cast di interpreti con Gaia Giacomini e Marco Menoncello (produzione Tema Cultura).

Il festival "Mythos" è stato progettato con la collaborazione di importanti partner: Città di Treviso - Assessorato alla Cultura, Musei Civici, Teatro Stabile del Veneto, Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro. Ha il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio.

Informazioni su “Classici per strada”: tel. 3462201356 email info@temacultura.it e www.temacultura.it. Prenotazioni dei posti per ogni serata da effettuare direttamente presso bar, osterie e ristoranti di Treviso coinvolti nella rassegna.