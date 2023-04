A Cà dei Carraresi arriva Claudia Giordani, capitana della mitica “Valanga rosa”

Si può vivere una vita all’insegna dello sport? Quanta passione ci vuole?



Ce lo racconta Claudia Giordani, ex sciatrice alpina italiana che ha dato il via alla mitica “Valanga Rosa”, di cui è stata artefice e capitana, e che oggi è vice presidente del CONI.



L’incontro è previsto mercoledì 19 aprile (ore 17.30) e si inserisce nel ciclo di incontri organizzati per “Il Mese della montagna”.



Claudia Giordani è una dirigente sportiva ed ex sciatrice alpina italiana, vincitrice di una medaglia d'argento olimpica valida anche ai fini mondiali 1976 e di tre gare di Coppa del Mondo. E’ stata l’atleta di punta della nazionale italiana femminile degli anni Settanta: la mitica "Valanga rosa".



Figlia del giornalista sportivo Aldo Giordani e della cestista Azzurra Francesca Cipriani, inizia a sciare a dieci anni. Specialista delle prove tecniche, gareggia per lo Sci Club Sestriere e a quindici anni vince i Campionati italiani Aspiranti ed esordisce in Coppa del Mondo. Il 15 marzo 1973, a diciassette anni, sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo nello slalom gigante di Naeba (2ª) e vince il Mondiale Junior. Il 9 gennaio 1974 conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo, nello slalom gigante di Les Gets. Partecipa quindi ai Mondiali di Sankt Moritz 1974, classificandosi 5ª nello slalom speciale. Ai XII Giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976 conquista la medaglia d'argento nello slalom, valida anche ai fini del Mondiali 1976. In carriera si aggiudica altre 2 vittorie in Coppa del Mondo in slalom, partecipa alle Olimpiadi di Lake Placid 1980 (5°slalom) e ai Mondiali a Garmisch 1978 (8°slalom), vince 14 titoli nazionali.



Conclude la sua avventura agonistica nel 1981 alle Universiadi a Jaca con la medaglia d'oro in slalom e l'argento in gigante. Si dedica poi alla famiglia, al giornalismo e alla professione in diversi ambiti sportivi e non solo. Cavaliere della Repubblica e Stella d'oro CONI al merito sportivo, Maestra di sci, Delegata tecnica per la Federazione Internazionale Sci, Dirigente sportiva dal 2010, Delegata provinciale Coni Milano Città Metropolitana, Presidente Comitato regionale Lombardia Fisi (2010-2012), Vicepresidente Comitato provinciale Fisi Milano (dal 2018), Vicepresidente Coni dal 2021. Da sempre s'impegna a favore dei giovani, delle donne, della montagna e della cultura dello sport.