Mercoledì 12 aprile al “V” presentazione del libro di Gianfranco Moro.



Il primo Sandwich nasce in Inghilterra nel 1762, grazie a John Montagu, quarto duca di Sandwich, cittadina del Kent. Ma la storia del Club Sandwich passa, un secolo dopo, attraverso il celeberrimo “Saratoga Club House” di New York e, nei mitici anni ’60 del Novecento, a Jesolo. Argomento curioso, e goloso, quello al centro del prossimo incontro al “V” di Valdobbiadene.

Il ristorante adiacente all’Hotel Diana ospiterà mercoledì 12 aprile, a partire dalle ore 20:00 una serata tutta dedicata al famoso, e sfizioso, disco food. Gianfranco Moro – per molti Gianfranco del Morgan’s –, autore del libro “Il Club Sandwich di Jesolo: storia del disco food”, ripercorrerà un periodo diventato iconico, testimoniando la nascita di un modo nuovo di mangiare.

Moro, già presidente della Confcommercio di Jesolo, qualche anno fa è stato insignito dell’Ordine dei Cavalieri di San Marco; ha ideato e organizza l’evento, alla sua quarta edizione, Miglior Club Sandwich di Jesolo: “Si tratta di un panino farcito – spiega l’autore – che racchiude in sé molti ingredienti, e tante idee, e che Benito, gestore del locale Da Alfredo, oggi ottantenne, ha saputo reinventare. Un cibo mordi e fuggi, caldo, come il calore che sprigionava dalla sua ospitalità. Era sempre uno snack, ma doveva avere il cuore italiano”. Fu così che Da Alfredo divenne celebre, frequentato dai vip (la famiglia Agnelli, Loredana Bertè, Renato Zero, James Brown che degustavano il Club Sandwich di Benito accompagnandolo al Don Pérignon) e segnalato dalla Guida Michelin.



L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione.