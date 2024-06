Spettacolo-Saggio di fine anno - “Coast to Coast”



TEATRO MARIO DEL MONACO – TREVISO 13/06/2024 ORE 20,30



Danzainsieme ASD, Direttrice artistica Manuela PAGOT,



Lo spettacolo, al quale il Comune di Treviso ha dato il proprio patrocinio conclude, come da lunga e consolidata tradizione dell'Associazione, il percorso didattico biennale degli allievi/e dell'Associazione, che si sono dedicati con passione e impegno alla danza nei suoi vari stili da quella classica, contemporanea-modern all'hip-hop, e che nel primo tempo porteranno in scena un percorso di vari stili ambientato in America, mentre nella seconda parte gli allievi di Danzainsieme, proporranno la magia della favola natalizia per eccellenza interpretando una suite dello Schiaccianoci con la partecipazione della ballerina Mikoto MATSUURA, giovane promessa, formatasi a Tokio, e che dal 2023 sta requentando il 1°e 2° corso di perfezionamento istituito per ballerini provenienti da ogni parte del mondo presso la Scuola di Ballo Accademia Teatro La Scala.



Interverrà anche la Presidente di UNICEF-Italia provincia di Treviso, Chiara Ghirardello, interverrà in occasione della celebrazione quest'anno del 50° anniversario di UNICEF-Italia.