Vila Bolasco, lo spettacolo "Cocoon" in anteprima nazionale ad Operaestate Festival

Prima nazionale in coproduzione con Operaestate Festival. Per la prima volta va in scena la comunità di Dance Well dancers di Castelfranco Veneto, attiva nella pratica da inizio 2022. I dancers che abitano ogni settimana gli spazi di Villa Parco Bolasco sono accompagnati da Masako Matsushita nel suo nuovo progetto coreografico Cocoon, una ricerca che nasce da una domanda: "Se fossi un fiore, quale fiore saresti? Come diventeresti quel fiore?"

Cocoon è quindi un abbraccio, una transizione che nasce da una coccola, un senso di protezione che se ne andrà e se ne dovrà andare. L'evento rientra nell’ambito di Operaestate festival 2023. Sono previsti 2 turni alle ore 16 e 19. Esibendo il biglietto di ingresso allo spettacolo sarà possibile visitare gratuitamente il Parco dalle 17 alle 19. Il biglietto d’ingresso (tariffa unica 5 euro) è acquistabile online o presso la biglietteria di Operaestate festival (attiva dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 15-18, il sabato dalle 10 alle 13 – telefono 0424 524214). Ingresso da Borgo Treviso, 48



Acquista il tuo biglietto qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/cocoon/211822