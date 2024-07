A Codognè ritorna uno dei festival più amati del triveneto, il CJF Music Festival

CJF Park Edition ritorna anche quest’anno con la formula ad ingresso gratuito nei giorni di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 luglio. Dopo le edizioni di successo degli scorsi anni, anche nel 2024 il festival della musica e del cibo si svolgerà nel Parco della Mutera di Codognè in piazza Europa, con infrastrutture e servizi potenziati. «Da anni i volontari dell’evento lavorano a questo festival che per noi è un grande orgoglio, vedere una risposta così forte da parte del pubblico gratifica da tutte le fatiche» dice Alex Perin, fondatore dell’evento. Per lo staff CJF, l’obiettivo è migliorare e crescere anno dopo anno, e infatti il parco cittadino verrà trasformato per ospitare la manifestazione, dove si prevedono migliaia di partecipanti.

Gli elementi distintivi del CJF Park Edition sono: buona musica, divertimento in sicurezza e una vasta scelta di eccellenze enogastronomiche grazie alla presenza di numerosi food-truck locali pronti ad accogliere tutti i partecipanti del festival già dall’orario dell’aperitivo. Un evento così grande richiede molta organizzazione e lavoro che inizia mesi prima. Il supporto non è mai mancato: dai cittadini all’amministrazione comunale, tutti si preparano per il CJF Park Edition. Il centro di Codognè sarà chiuso al traffico dalle 18:00 alle 3:00 nei tre giorni dell’evento, per permettere a tutti di vivere l’atmosfera magica di un festival musicale in sicurezza, valorizzando al massimo le bellezze del territorio.

Quest'anno il festival promette un programma musicale straordinario e variegato, con artisti di grande rilevanza. Giovedì 4 luglio, l'evento prenderà il via in grande stile con i travolgenti tormentoni estivi di Il Pagante e Tommy De Sica. Venerdì 5 luglio sarà una serata imperdibile con Dj Max Sharples, il Back to Back Party di Dj Aladyn e Dj Shorty, seguito dai leggendari Igor S & Lady Brian, pronti a far scatenare il pubblico in una notte memorabile. La grandiosa chiusura di sabato 6 luglio vedrà protagonisti i Funkasin Street Band seguiti da i Rumatera, Mistericky e Albert Marzinotto che sapranno regalare emozioni fino all'ultimo istante del festival.

«È un grande orgoglio vedere un così grande numero di volontari (sono circa 80) giovani e responsabili collaborare per la buona riuscita del festival. Un enorme grazie inoltre va ai residenti che accettano e supportano l’evento con grande entusiasmo!» afferma il sindaco Jessica Masini. «Il Festival ha cambiato forma negli anni, ma la dedizione e l’impegno dello staff sono rimasti invariati - dichiara Alex Perin - Abbiamo sempre creato un’atmosfera caratterizzata da momenti di sana aggregazione e divertimento. Il mese di luglio è atteso soprattutto dai più giovani, perché sinonimo di CJF Park Edition».

Saranno tre giorni di festa per Codognè e per tutti i partecipanti. La decisione di riproporre l’evento ad ingresso gratuito nasce dalla volontà di permettere a tutti, comprese le famiglie, di vivere la manifestazione, magari anche solo per un aperitivo o una cena in compagnia. Anche quest’anno si riconferma l’attenzione al tema dell’ecologia, con una serie di iniziative volte a creare un evento a impatto zero. L’associazione, infatti, si propone di lasciare l’area del parco più pulita di come l’hanno trovata, con campagne mirate alla gestione dei rifiuti, cercando di limitare l’uso della plastica e preferendo packaging sostenibili per la somministrazione del cibo.