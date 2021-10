Colazione Concerto & Musica Classica al Caffè Caffi

Domenica 17 ottobre 2021, la colazione verrà servita nella Sala Degli Affreschi e sarà accompagnata dal Quartetto n°2 per pianoforte ed archi in la maggiore op.26 di Johannes Brahms (1833-1897).



DOVE: in via Manin 73 a Treviso, presso Caffè Caffi.



DURATA: 1 ora circa,

dalle 11:00 alle 12:00

(il tavolo verrà riservato fino alle 12.15).



COSTO: 15 € a persona.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione all'email events@caffecaffi.com. L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 10:45 in poi.



GREEN PASS: verrà richiesto Green Pass in entrata.

Colazione Concerto con il Quartetto Eroico



L'opera



Composta nel 1861 e pubblicato due anni dopo, l’op.26 è dunque una composizione giovanile di un Johannes Brahms ventottenne; un’opera dalle ampie proporzioni e dalla grande ispirazione, dominata dalla presenza del pianoforte che sembra ricevere un trattamento privilegiato: la prima esecuzione nel 1863 fu effettuata con Brahms stesso al pianoforte. Dopo la morte di Schubert il genere cameristico si era quasi eclissato, fu proprio Brahms, erede anche della tradizione beethoveniana, a riportarlo in auge in un’epoca di passaggio tra modernità e passatismo. È proprio nell’op. 26 che il compositore tedesco riuscì nell’intento di rinnovare le forme classiche aprendole a nuovi orizzonti e dando vita nuova a un genere che sembrava ormai aver esaurito tutte le sue potenzialità. Il quartetto si sviluppa in quattro movimenti: Allegro non troppo, Poco Adagio, Scherzo e Finale.

