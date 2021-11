"A colazione con i grandi maestri russi" @Caffè Caffi

Domenica 7 Novembre la colazione concerto di Caffè Caffi sarà accompagnata dal pianoforte di Gabriele Iorio, con due grandi opere del repertorio russo: Tableaux d’une exposition di M.Musorgskij (1839-1881) & Sonata n°2 in Si Minore op.61 di D. Shostakovich (1906-1975).



QUANDO: Domenica 7 Novembre 2021.



DOVE: in via Manin 73 a Treviso,

presso Caffè Caffi.



DURATA:

1 ora circa. L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 10:45 in poi. Il concerto inizierà alle ore 11:00.



COSTO: 15 € a persona.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com.



GREEN PASS: verrà richiesto Green Pass in entrata.



L'OPERA

Di rara esecuzione, la seconda sonata di Shostakovich si colloca nel linguaggio musicale delle avanguardie novecentesche. Ad un primo movimento neoclassico ne segue un secondo a tratti impressionista. Il finale è un tema e variazioni che da una singola melodia elegiaca costruisce ricerche armoniche, ritmiche e timbriche progressivamente più ardite, per poi spegnersi nel nulla, richiamando la semplicità iniziale.



Non hanno bisogno di presentazione, invece, i celeberrimi “Quadri” di Musorgskij, spesso eseguiti nell’orchestrazione di M.Ravel. Il programma prevede l’esecuzione dell’originale versione pianistica di Musorgskij, tentativo di trasposizione strumentale di una musicalità quasi interamente teatrale, e dunque bisognosa di grande raffinatezza scenica e di suono da parte dell’esecutore.

