ColFondo Agricolo Festival un evento organizzato dai Vignaioli del progetto Colfondo Agricolo in collaborazione con l'osteria Dai Naneti.

Il progetto ColFondo Agricolo mette insieme 17 vignaioli dei Colli Trevigiani che hanno sposato la filosofia della tradizione del vino rifermentato in bottiglia.

L'evento che si svolgerà in Piazza Indipendenza a Treviso sabato 26 maggio dalle 16:00 alle 23:00 darà la possibilità di degustare tutti e 17 ColFondo Agricolo dell'annata 2021.

Sarà presente anche un banco assaggio con le "vecchie annate" che vi incuriosiranno.

I Naneti, che hanno sposato in toto il Progetto ColFondo Agricolo, propongono in abbinamento i loro classici panini

L'ingresso all'evento è libero.

Sarà fornito un calice in cambio di una cauzione di € 5,00, che potrete tenere come ricordo o rendere alla fine.

Il vino e il cibo sono a pagamento.

Per info 3403783158