L’appuntamento dell’estate a Susegana (Treviso) è firmato cantina Conte Collalto. Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, dal 13 al 16 luglio, sempre a ingresso libero, si potrà godere di un fitto calendario di eventi per un intrattenimento all’insegna dello svago e della musica. La piazza della cantina Conte Collalto si animerà per 4 giorni di musica e divertimento tra vino, DJ sets, Live Performer, Food Truck e area giochi riservata ai più piccini attrezzata con gonfiabili per attività ricreative organizzate e seguite da professionisti.

Il calendario della 4 giorni di festa prevede per giovedì 13 luglio “Igor S e LADY BRIAN con i Violini di Filippo Rollando” e il Dj Alex-b e Madame Black & family. Venerdì 14 luglio il palcoscenico sarà animato dai caleidoscopici “Los Massadores”, scoppiettante band alla ribalta grazie al film “Leoni” di Pietro Parolin con Neri Marcorè di cui la band ha realizzato la sigla finale “Pianura savana”. Amatissimi dal grande pubblico e celebri per i loro testi ironici, talvolta demenziali. Il programma della serata continua poi con la band “Ossi grossi” e vede il finale con Dj Alex-b e Madame Black & family.

Sabato 15 luglio la serata dance vibra grazie a Radio Piterpan Official 90210 con Marco Baxo e Lady Helen e, in apertura, Lorenzo Moretto Dj. Domenica 16 luglio il Collato Wine Festival chiude con i fuochi d’artificio grazie al Rock Star Show e all’inferno Rock firmato da Radio Marilù. Molti i punti di ristoro, per l’occasione sono allestiti i food truck gestiti da Bar Principe, Bar Cortina, Mattia Evo, Filo Eventi, Cantina itinerante, Pizza fiore e Ragazzo 99.

Collalto Wine Festival, quest’anno è in collaborazione con Bar Principe, Breda Gioielli e Tonno&Friends.

Cantina Conte Collalto, via XXIV Maggio 1 - 31058 Susegana (TV)

Info e prenotazioni: Marzia 335 566 6226 | Tonno&Friends 347 941 5587