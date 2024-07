Giunto alla sua sesta edizione, a Susegana (Treviso) torna l’atteso appuntamento dell’estate firmato come sempre da cantina Conte Collalto. Quest’anno il festival spinge sulle note, proponendo una quattro giorni di grande musica. Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, dal’11 al 14 luglio, sempre a ingresso libero, si potrà godere di un fitto calendario di eventi musicali per un intrattenimento all’insegna dello svago, del buon cibo e ovviamente dei vini e degli spiriti della cantina.

La piazza della cantina Conte Collalto si animerà per 4 giorni di musica e divertimento tra vino, DJ sets, Food Truck. Il calendario della 4 giorni di festa prevede per l’11 luglio la serata Wonderland con un party anni ’90. Il 12 sarà riservato al “2000 mania festival” mentre le serate del 13 e del 14 luglio saranno rispettivamente organizzate da due emittenti radiofoniche. Radio Peter Pan con la sua proposta “Super Impatto” e Radio Company con “Nell’aria” e special guest Giulia Sara Salemi per una serata all’insegna di sola musica italiana. Giulia Sara Salemi, conduttrice televisiva e modella, è conosciuta dal 2017 come "Julie" nella serie tv di successo "Miracle Tunes". Dal 25 maggio 2020 insieme a Emily Shaqiri ufficializzano il duo musicale "Emily&Giuly" con il loro primo singolo "Bugie Meravigliose".

Oltre alla buona musica, il Collalto Wine Festival propone una serie di invitanti food truck che quest’anno serviranno al pubblico dai panini agli hamburger, dagli arrosticini agli arancini, dal cibo thailandese alla porchetta.

Sarà possibile degustare i vini dell’azienda e anche l’ottimo Ginealogy. Parliamo di un London Dry Gin di produzione artigianale, frutto dell’unione perfetta tra l’uva Glera destinata ai migliori prosecchi dell’azienda e botaniche (rosmarino, foglie d’ulivo, erba limoncina) raccolte a mano nel giardino del Castello di San Salvatore. Questo gin rappresenta l’incontro tra la cultura inglese e quella veneta, e racconta la storia del territorio e del casato Collalto.

È il ginepro è il protagonista del London dry gin. Al naso spiccano sentori di ginepro e una nota balsamica. Al gusto, si percepiscono le note di dolcezza ed eleganza derivanti dalle foglie dell’olivo, la freschezza data dall’erba limoncina accompagnate da una nota balsamica del rosmarino. Il finale lascia inoltre un sentore di agrumato grazie all’erba limoncina. Ottimo in aperitivo con ghiaccio e tonica. Buonissimo degustato liscio oppure “on the rocks” per vivere al meglio la sesta edizione del Collalto Wine festival.

Food Truck presenti: RAGAZZO DEL ‘99 • ARROSTICINI • FRANKIE FISH • THAI AROI

BEKERINO • L’ARANCINO ON THE ROAD • LE DELIZIE • PAJO PORCHETTA

Collalto Wine Festival, quest’anno è in collaborazione con Café Principe, Cantina Conte Collalto, Breda Gioielli

Cantina Conte Collalto, via XXIV Maggio 1 - 31058 Susegana (TV)

Info e prenotazioni: whatsapp 331 265 7777

Instagram: @collaltowinefestival

Facebook: Collalto Wine Festival