“Sere d’estate al parco”, quattro mercoledì sera di musica e teatro a Colle Umberto

“Sere d’estate al parco”: prende il via mercoledì 6 luglio la rassegna estiva nel parco dell’area IV Novembre curata dalla Pro Loco di Colle Umberto. Quattro gli appuntamenti con il teatro e la musica, tutti i mercoledì sera di luglio con inizio alle 21.00.

«Con questa nuova rassegna – spiega la presidente della Pro Loco di Colle Umberto Tiziana Gottardi – vogliamo dare la possibilità alle persone di uscire di casa e di riscoprire dopo due anni di pandemia dei momenti di socialità. Quattro le serate in programma con un cartellone pensato per un pubblico eterogeneo. Due gli appuntamenti con la musica, con due generi diversi il blues e lo swing, due pure gli appuntamenti con il teatro, in collaborazione con il Centro Teatrale Da Ponte che porterà a Colle Umberto un classico come Moby Dick e poi Osteria Shakespeare, sette opere di William Shakespeare, il re del teatro, in meno di 70 minuti».

Primo appuntamento mercoledì 6 luglio alle 21.00 con “Moby Dick” portato in scena dagli attori del Centro Teatrale Da Ponte per la regia di Edoardo Fainello (durata 75 minuti, spettacolo adatto a tutti – ingresso euro 10, euro 5 sotto i 12 anni, gratis sotto i 6 anni – in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella palestra comunale). Protagonista il racconto di uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, la storia di un uomo e del suo legame di caccia, di guerra e d’amore con una balena bianca. Un viaggio attraverso i mille colori dell’umanità, un’avventura affascinante e senza tempo.

Mercoledì 13 luglio, sempre nel parco alle 21, concerto della Black Weather Blues Band composta da quattro musicisti di comprovata esperienza – Gabriele Collin, Marco Napoletano, Marco Dessi e Edo Papes – che proporranno un repertorio di classici del blues e pezzi moderni per tramandare e reinventare la tradizione immortale della “musica del diavolo”.

Mercoledì 20 luglio secondo appuntamento con il teatro: il Centro Teatrale Da Ponte porterà in scena Osteria Shakespeare per la regia di Edoardo Fainello. Un viaggio in meno di 70 minuti in sette opere di Shakespeare, uno spettacolo adatto a tutti che mette in risalto la potenza della geniale drammaturgia del più grande autore teatrale di tutti i tempi.

Chiude “Sere d’estate al parco” il concerto degli Alma Swing, un viaggio nella musica swing francese e americana e nel jazz. L’appuntamento è mercoledì 27 luglio alle 21.

È possibile prenotare il proprio posto a sedere su prolococolleumberto.eventbrite.it. Prevendite: parafarmacia Lucheschi (via J. F. Kennedy, 37), Romans Outlet (via C. Battisti), edicola del Menarè (via Menarè 16). Durante tutte le serate al parco sarà attivo un fornitissimo chiosco bevande curato dai volontari.

Maggiori informazioni: Pro Loco di Colle Umberto - proloco.colleumberto@gmail.com - 375.6124747 (solo messaggi WhatsApp).