Al Collegio Astori la presentazione del libro che ne ripercorre i 140 anni di vita

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 17.30, presso il Teatro Collegio Astori di Mogliano Veneto, verrà presentato il libro che racconta la genesi e l’evoluzione nel tempo del Collegio Salesiano Astori. Il libro, che diventa testimonianza indelebile nel tempo, è stato scritto dalle mani sapienti di Giuseppe Del Todesco Frisone e di Luciano Tumburus, con le fotografie dell’archivio personale di Cesare Bison, colonne portanti anche del Gruppo Ricerca Storica Astori Don Giuseppe Polo. A condurre l’importante presentazione la stimata giornalista Luciana Ermini, direttrice de L’Eco di Mogliano.

Il volume che racconta i 140 anni dell’Astori non vuole essere un romanzo ma una raccolta di episodi di “vita vissuta” da generazioni di salesiani, studenti e persone. Nell’ottobre del 1882 il primo giovane entrò al Collegio Salesiano Astori e ciò sancì il primo passo verso l’attuazione delle richieste di Don Agostino Perin inviate nel 1879 a Don Bosco per chiedere la sua assistenza con l’obiettivo di “fondare”, proprio nella nostra Città, “una specie di patronato per la gioventù che, sotto il titolo di modesta scuola agricola, mira all’educazione cristiana e civile”.

Dalla genesi del Collegio Salesiano Astori, nel libro si ripercorrono tutte quelle tappe salienti che hanno plasmato l’Istituto che oggi conosciamo, avvenimenti che si intrecciano con la politica e la società cittadina, senza tralasciare aneddoti e traguardi raccolti in 140 anni di storia. «L’opera salesiana moglianese si è sviluppata nel tempo, restando sempre al passo con una società in continua evoluzione, portando avanti lo stile educativo salesiano volto a formare “buoni cristiani e onesti cittadini”» commenta il Sindaco Davide Bortolato. «San Giovanni Bosco credeva fortemente che “dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società”.

Proprio da questa attuale affermazione emerge chiaramente la necessità di impegnarsi per le future generazioni; la responsabilità di formare i giovani è un fruttuoso investimento a lungo termine e da ex allievo dell’Astori non posso che trarre ispirazione da questa filosofia per la mia attività amministrativa» conclude. «Mi piace pensare che dietro ad ogni nome e ad ogni avvenimento ci sia la mano provvidenziale di Dio, che guida la storia e accompagna la vita di ogni giovane. È una bella storia da raccontare quella della nascita e della crescita del Collegio Astori, che continua nel servizio ai bambini e ai ragazzi. Celebrare questa tappa d’arrivo ha il significato di essere grati a tutte quelle persone che hanno amato e sostenuto questa preziosa opera, consapevoli che questo è un punto di partenza per altre future imprese a favore delle nuove generazioni» dichiara don Dino Marcon, Direttore del Collegio Salesiano Astori.