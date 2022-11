I Colli di Conegliano come non li avete mai assaggiati

Un evento per svelare l’altro volto del territorio Patrimonio dell’Umanità di Conegliano Valdobbiadene, quello del Colli di Conegliano, denominazione DOCG caratterizzata da Bianchi, Rossi e i passiti Refrontolo Passito e Torchiato di Fregona, provenienti da uve autoctone da riscoprire. Il Consorzio di Tutela del Colli di Conegliano DOCG si presenterà il 28 novembre 2022 presso l’Isiss G. B. Cerletti, ovvero, la Scuola Enologica di Conegliano, prima scuola enologica d’Italia e luogo simbolo della viticoltura dei Colli, dove tutto è cominciato. Sarà una giornata intensa, totalmente immersa in questa realtà tutta da scoprire, sostenuta dai 28 soci del Consorzio. La mattinata ospiterà la tavola rotonda “I Colli di Conegliano, dal presente al futuro” che coinvolgerà i produttori, le istituzioni, i giornalisti e anche gli studenti della scuola. I temi centrali saranno la storia del Colli di Conegliano, il suo ruolo nel progetto Unesco e anche i progetti per il futuro, che punteranno con decisione sull’Incrocio Manzoni Bianco. Il pomeriggio si animerà con le degustazioni guidate, che verranno condotte dai rappresentanti delle associazioni di somellerie AIS, FISAR, ONAV e Slow Food. In contemporanea, sarà possibile accedere al banco d’assaggio dove saranno in degustazione i vini di tutti i soci e visitare il Museo Manzoni. Una giornata tutta da vivere e da assaporare, accompagnata dalle storie dei viticoltori e dai vini dei Colli di Conegliano DOCG.

Il Colli di Conegliano DOCG dal 2011, è tutelato dal Consorzio istituito nel 1998. La produzione si distingue per vini interessanti e storici, che in gran parte utilizzano varietà autoctone rare di grande potenzialità. Colli di Conegliano Rosso e Bianco, Passito di Refrontolo e Torchiato di Fregona: i vini bandiera della zona. Qui i produttori si dedicano con grande vocazione alla viticoltura di collina, modellando il paesaggio come creta, ma rimanendo fedeli e ancorati a quella terra, preziosa, che tanto gli regala.

LE VITE TRA I COLLI

Nel territorio patrimonio dell’umanità

Programma 28 novembre 2022

Ore 10.30 Tavola Rotonda - I Colli di Conegliano, dal presente al futuro

Intervengono

Fabio Chies – Sindaco del Comune di Conegliano

Mariagrazia Morgan – Dirigente Scolastico Isiss 'G.B. Cerletti'

Sante Toffoli – Presidente Consorzio Colli di Conegliano DOCG

Antonio Calò - già Direttore Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano

Angelo Costacurta - già Direttore del CRA

Enzo Michelet – Enologo

Giuliano Vantaggi – Site Manager Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Carlos Veloso dos Santos – AD e Direttore Generale Amorim Cork Italia

Modera Silvia Baratta – Titolare Gheusis

Dalle 14.30 alle 20.00 Banco d’assaggio

Degustazioni:

15.00 – 16.00: Conduce Patrizia Loiola, coordinatrice Slow Wine Veneto e sommelier FISAR

Dal bianco al rosso, tutte le sfumature del Colli di Conegliano DOCG

16.30 – 17.30: Conduce Steven Guarneri, consigliere ONAV Treviso

Le colline Patrimonio dell’Umanità e i loro vini

18.00 – 19.00: Conduce Gianni Degl’Innocenti, delegato AIS veneto

Colli di Conegliano bianco, rosso e passito: Anima DOCG

Dalle 14.30 alle 18.30 sarà visitabile il Museo Manzoni, realizzato per rendere omaggio all’illustre professore Luigi Manzoni: preside, ricercatore e sperimentatore di fama nazionale e internazionale che operò nella scuola per quasi cinquant’anni.

Informazioni: Lunedì 28 novembre – Scuola Enologica, Isiss 'G.B. Cerletti', Via XXVIII Aprile, 20, 31015 Conegliano (TV). Ingresso libero con prenotazione a: eventi@colliconegliano.it