Le colline di Soligo tra santuari, natura e panorami mozzafiato

Un’escursione che offre scorci spettacolari e spunti molto interessanti.



Partiremo dalla chiesa di Soligo intitolata ai santi Pietro e Paolo per poi incamminarci lungo l’antica via di accesso al Colle San Gallo, un tempo percorsa dai contadini della zona durante le “rogazioni”.



Una volta giunti sulla sommità ci fermeremo ad ammirare un panorama mozzafiato che qui è aperto su molteplici orizzonti, che spaziano dalle Prealpi ai centri del Quartier del Piave.



La tappa successiva sarà la pittoresca Chiesetta di San Gallo per poi raggiungere un altro luogo di interesse storico-devozionale, il Santuario di Collagù.



Un’occasione per cogliere gli aspetti naturalistici, storici e culturali di questa terra e per ammirare l’enorme lavoro di terrazzamento e coltivazione a vigneto di questi colli.



DATE DISPONIBILI: domenica 29 novembre 2020.



RITROVO: ore 9.45 presso il parcheggio Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, Via Chiesa 7, Soligo (TV).



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 10 fino ai 14 anni. Fino ai 9 anni gratis.



LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: medio

DISLIVELLO: 450 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarponi da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://www.beescover.com/dove/colline-soligo-santuari-natura-panorami-mozzafiato

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/colline-soligo-santuari-natura-panorami-mozzafiato



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.