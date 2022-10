In Colonia Agricola arriva "Asino in famiglia"

Sabato 8 ottobre escursioni a passo d’asino per gruppi familiari. Continuano gli appuntamenti d’autunno dedicato ai giovanissimi, alla Colonia Agricola di Vascon di Carbonera.

Da venerdì 7 ottobre iniziano i “Pomeriggi in Colonia” dedicati a ragazzi e ragazze (6-13 anni) per condividere l'amore per la natura e per l'arte. Ogni venerdì pomeriggio (ore 15-18) i giovanissimi saranno coinvolti in tante attività che spazieranno dalla cura dell'orto biologico e degli animali della fattoria ai laboratori sensoriali, giochi e passeggiate nella natura, includendo momenti di scoperta di flora e fauna con una guida naturalistica e percorsi di arte e libera espressione con Laura Bot, esperta arteterapeuta.

Info: 340.2626072 (Laura); iscrizioni: sociopro@cooperativa-alternativa.it.



E dopo il fortunato incontro “Mano nella zampa”, del 23 settembre, sabato 8 ottobre ritornano in Colonia Agricola gli asini de La Casa di Lucia di San Biagio di Callalta con “Asino in famiglia” un’occasione di contatto con la natura e di scoperta dell’ambiente per gruppi familiari, partendo dalla conoscenza degli asini e del loro comportamento, spazieranno in laboratori dedicati a tutto quello che è la vita degli asini, ai loro atteggiamenti e alle benefiche relazioni con il mondo animale.

A guidare gli incontri sarà Luca, appassionato tecnico del trekking someggiato della Casa di Lucia. Per informazioni: 3888986305.