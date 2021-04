Martedì 4 maggio, ore 20.30

In diretta Facebook

https://www.facebook.com/robeturche



COLTIVARE IL RITUALE DELLA SCRITTURA

A cura di Maria Teresa Lazzarin, Psicologa



La scrittura, e in particolar modo la scrittura di sé, può apparire a molti quasi come un esercizio scolastico, oppure come una pratica adolescenziale da lasciare ad altri tempi, ad altri spazi. Ma lo scrivere, il narrare la propria storia fatta di percorsi, frammenti, sfumature, felicità e tristezze può rivelarsi in realtà un momento di apprendimento e cura straordinario. Il bisogno di raccontare e raccontarsi può essere definito come qualcosa di ancestrale, qualcosa dalle radici profonde per ogni uomo che ricerchi quel dialogo vitale con se stesso, con gli altri e con il mondo. Durante la serata rifletteremo insieme sul valore della scrittura e su come questa esigenza possa trovare espressione oggi, per cercare di scoprire un nuovo (ma per certi versi antico) modo di prendersi cura di sè e della propria storia.



Maria Teresa Lazzarin

Psicologa, dopo il diploma al Liceo Classico mi laureo in Psicologia Clinico Dinamica all’Università degli Studi di Padova e attualmente frequento la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di Padova. Amante della lettura e dello studio, danzatrice per necessità e passione, sono curiosa verso qualunque cosa possa creare dentro di me un nuovo sguardo con cui osservare il mondo.



L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

https://www.facebook.com/robeturche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com