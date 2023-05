A Combai ritorna "E' verdiso" - 32^ Mostra del vino Verdiso

Sabato 6 maggio taglio del nastro per la 32^ Mostra del vino Verdiso.

Degustazioni e passeggiate alla scoperta della natura e per la valorizzazione del Verdiso IGT.



Tutto pronto per “è Verdiso”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Pro Loco di Combai e dall’Associazione “Amici del Verdiso” per valorizzare e far conoscere un vino antico, unico, ed il suo territorio, di cui è espressione autentica. La 32^ edizione della rassegna si aprirà venerdì 5 maggio, dando il via a due weekend densi di avvenimenti e di occasioni di svago e divertimento. La kermesse rientra nel cartellone della Primavera del Prosecco Superiore, dove si distingue per la proposta di un vino di nicchia, autoctono che nel tempo ha saputo conquistarsi un posto d’onore nell’albo enologico locale. La cerimonia di inaugurazione, sabato 6 maggio alle ore 18:00.



La Mostra propone diverse novità. La Pro Loco ha infatti predisposto un programma allettante tanto per i residenti, quanto per i turisti che a Combai sono diventati di casa, e adatto a winelovers e a famiglie, che si dipanerà tra le vigne ed i sentieri più caratteristici, il bosco di Comby ed il Salone delle Feste (in piazza Brunelli).

Oltre alle serate di degustazione a tema - a base di paella, frittura di pesce, risi&bisi, erbe spontanee e selvatiche, tagliata in salsa francese, accompagnate da Verdiso, nelle tipologie tranquillo, frizzante, con fondo, spumante e passito - sabato 6 e 13 maggio, a partire dalle ore 18:30, ritorna APERIpiazza, aperitivo in piazza Brunelli fra suggestioni sonore, cicchetti e panini gourmet.



Ad arricchire il calendario, le passeggiate naturalistiche ed enogastronomiche:



Domenica 7 maggio Passeggiando tra le rive. Un’escursione tra i vigneti del Verdiso di Combai. Partenza alle ore 9:00 in gruppi accompagnati da un esperto del luogo con degustazioni all’aperto presso tre aziende agricole locali. Alle ore 11:00 Aperitivo in vigna con il PIANISTA FUORI POSTO. Dal centro di Combai, seguendo le indicazioni, si arriverà in un luogo magico, per ammirare il panorama a suon di musica.



Sabato 13 maggio ore 16:30 Dai Castagneti alla Valle del Sole. Sulle orme della poesia. I cammini di Andrea Zanzotto e il poema della Natura. Passeggiata di 5 km. Alle ore 17:30 Escursione tra rive, boschi e borghi antichi.



Domenica 14 maggio ore 10:00 Tra i filari con il produttore. Passeggiata per scoprire i segreti del vigneto. Lungo il percorso degustazione in vigna e al termine pranzo con frittura di pesce. Ore 15:00 Sgarbar bisi come na olta. Pomeriggio assieme al produttore di Bisi. Per i bambini è stato organizzato un laboratorio dedicato al Biso di Borso in collaborazione con l’Associazione Bisicoltori di Borso del Grappa.



AMICI DEL VERDISO

L’associazione nasce nel 1991 da un gruppo di produttori con l’intento di recuperare e salvaguardare un vitigno autoctono e l’unicità dei caratteri organolettici del suo vino. La mission: conferire nuovamente al Verdiso il ruolo di primo attore e trasferire al consumatore gli elementi necessari ad identificare il vino con il suo territorio, intrecciando storia, tradizioni e antico sapere, con la bellezza di un paesaggio unico. L'Associazione collabora con la Pro Loco di Combai nell'organizzazione della manifestazione “é Verdiso”, volta alla valorizzazione di questo caratteristico vino. Il Verdiso è un vitigno autoctono della Pedemontana trevigiana la cui esistenza documentata risale ad oltre due secoli fa. Il suo impianto fu imposto ai coloni dell'Abbazia di Follina già nel 1788.





Al Roccolo, Ballancin Lino, Barazza Giovanni, Borgo Antico, Borgo Col, Buosi Paolo, Conte Collalto, Crodi, Fratelli Zambon, La Capuccina, Le Manzane, Lucchetta Vini, Perlage, Riva Calistro, Rive Col De Fer, Salatin Cav. Antonio, Serre, Gregoletto Luigi, Toffoli Vincenzo, Azienda Agricola Giovine.