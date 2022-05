A Combai ritorna é Verdiso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo la versione smart, imposta dalla pandemia, finalmente torna “è Verdiso”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Pro Loco di Combai e dall’Associazione “Amici del Verdiso” per valorizzare, far conoscere, e apprezzare, un vino unico, un vitigno antico e il suo territorio, di cui è espressione autentica. La 31°edizione si aprirà venerdì 6 maggio, dando il via a due weekend densi di avvenimenti e di occasioni di svago e divertimento. La kermesse rientra a buon diritto nel cartellone della Primavera del Prosecco Superiore, dove si distingue per la proposta di un vino di nicchia, autoctono che nel tempo ha saputo conquistarsi un posto d’onore nell’albo enologico locale. La Mostra del vino Verdiso mette in campo quest’anno diverse novità. La Pro Loco, guidata dalla vulcanica presidente Maria Vittoria Moro, ha infatti predisposto un programma straordinariamente allettante tanto per i residenti, quanto per i turisti che a Combai sono diventati di casa, e adatto a winelovers e a famiglie. Oltre alle serate di degustazione a tema - a base di paella, frittura di pesce, risi&bisi, erbe selvatiche, tagliata in salsa francese e rigorosamente accompagnati da Verdiso, nelle tipologie tranquillo, frizzante, con fondo, spumante e passito - sabato 7 e 14 maggio, a partire dalle ore 18:30, debutta APERIpiazza, aperitivo in piazza Brunelli fra suggestioni sonore (musica con DJ) e creatività gourmet. Ad arricchire il calendario, le escursioni enogastronomiche tra vigneti, boschi e borghi antichi (per prenotazioni www.combai.it); in particolare la passeggiata di sette chilometri in programma domenica 8 maggio che porterà gli escursionisti alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio e alle delizie della cantina, con tre soste in altrettante aziende agricole locali dove si degusteranno alcuni calici di Verdiso consumando un box pic-nic di prodotti tipici. L’appuntamento culturale è fissato per mercoledì 11 maggio alle ore 20:30, con l’incontro-conversazione con Marco Tagliaro, che ripercorrerà le tappe della sua lunga produzione pittorica sui colli di Combai. Una selezione delle opere di Tagliaro, intitolata “Memorie, volti e vedute. 1967-2019” sarà in esposizione per tutta la durata della Mostra di “è Verdiso” presso Saletta Giovanni Barbisan in piazza Squillace. La cerimonia di inaugurazione della 31^ edizione della rassegna “è Verdiso” si svolgerà sabato 7 maggio alle ore 18:00. Contestualmente sarà aperta pure la Mostra fotografica “Diffrazioni, il sentiero che si fa destino”, quaranta scatti in cui i ragazzi raccontano il territorio. AMICI DEL VERDISO L’associazione nasce nel 1991 da un gruppo di produttori con l’intento di recuperare e salvaguardare un vitigno autoctono e l’unicità dei caratteri organolettici del suo vino. La mission: conferire nuovamente al Verdiso il ruolo di primo attore e trasferire al consumatore gli elementi necessari ad identificare il vino con il suo territorio, intrecciando storia, tradizioni e antico sapere, con la bellezza di un paesaggio unico. L'Associazione collabora con la Pro Loco di Combai nell'organizzazione della manifestazione “é Verdiso”, volta alla valorizzazione di questo caratteristico vino. Il Verdiso è un vitigno autoctono della Pedemontana trevigiana la cui esistenza documentata risale ad oltre due secoli fa. Il suo impianto fu imposto ai coloni dell'Abbazia di Follina già nel 1788. I PRODUTTORI Al Roccolo, Ballancin Lino, Barazza Giovanni, Borgo Antico, Borgo Col, Buosi Paolo, Conte Collalto, Crodi, Fratelli Zambon, Gregoletto Luigi, La Capuccina, Le Manzane, Lucchetta Vini, Perlage, Riva Calistro, Rive Col De Fer, Salatin Cav. Antonio, Serre, Toffoli Vincenzo. Orario Mostra: venerdì dalle 19.00 alle 24.00 sabato dalle 16.00 alle 24.00 domenica dalle 11.00 alle 21.00 L’evento si terrà nel rispetto della normativa covid vigenti Info e prenotazioni: PRO LOCO COMBAI Cell. 345.3525320 proloco@combai.it www.combai.it