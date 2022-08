Combinazioni Festival 2022, Lorenza Zambon legge le storie selvatiche

Nella scenografia naturale delle Grave di Ciano, quasi mille ettari di ecosistemi fluviali ricchi in biodiversità e bellezza, Lorenza Zambon racconta tre storie d’amore, tre insolite passioni nate in “luoghi potenti”: "Il giardino nascosto di Nonna Pupa" narra di un’anziana signora, maestra di giardinaggio “estremo”, che di una frattura del paesaggio ha fatto un luogo magico; "Il Lago" che combatte è la storia della lussureggiante rinaturazione di un lago nato da solo dentro la città di Roma e di chi lo difende; in "Rito" si scopre che i riti non si inventano, ma nascono, anche durante la pandemia. Prenotazioni: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nella sala polifunzionale di villa Pontello.

L'artista

Lorenza Zambon, teatrante da sempre, è cofondatrice della Casa degli Alfieri, centro di produzione artistica nel Monferrato. Definita “attrice giardiniera” per la sua ricerca di ibridazione fra teatro e natura, ha prodotto festival, azioni militanti, laboratori e soprattutto spettacoli pensati per luoghi naturali.