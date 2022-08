Combinazioni Festival 2022: incontro con Andrea Colamedici e Maura Gancitano

“Il nostro senso del bello o del brutto ci porta fuori, nella polis, attivandoci politicamente”; “se i cittadini si rendessero conto della loro fame di bellezza, ci sarebbe ribellione per le strade”, scriveva James Hillman in "Politica della Bellezza". Nell’incontro ripercorreremo i cardini teorici della politica della bellezza immaginata da Hillman, fornendo inoltre esercizi pratici per risvegliare il nostro “inestinguibile desiderio di bellezza”. Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090

In caso di maltempo, l'incontro si terrà nell'auditorium comunale di Volpago.

Gli ospiti

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, scrittori e divulgatori, ideatori della scuola di filosofia Tlon, della Feste della Filosofia di Milano e di Roma, della maratona online Prendiamola con Filosofia, organizzano corsi e seminari in tutta Italia, ma il loro canale privilegiato è quello dei social (Facebook e Instagram).