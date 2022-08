Combinazioni Festival: c'è la proiezione di "Corpo a corpo"

Proiezione cinematografica, e incontro con la regista Maria Iovine



Veronica Yoko Plebani ha 25 anni e il suo obiettivo sono le Paralimpiadi di Tokyo. A 15 anni una meningite fulminante le ha restituito un corpo segnato e “con qualche pezzettino in meno”. "Corpo a Corpo" è il racconto dell’anno preolimpico di un’atleta che, attraverso il ritratto di una femminilità libera, si affaccia sulle tematiche dell’universo femminile affrontando i temi della disabilità, dell’empowerment e della bellezza fuori dagli schemi.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



In caso di maltempo, la proiezione e l'incontro si terranno al Cinema Italia Eden.



Maria Iovine, casertana, dopo gli studi universitari inizia il suo percorso cinematografico come montatrice. Per i suoi lungo- e cortometraggi, in cui unisce le sue due passioni - cinema e questione femminile -, ha ricevuto numerosi premi e menzioni speciali in festival nazionali e internazionali.