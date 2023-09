Combinazioni Festival - Siamo davvero liberi? Che cosa dice la scienza

incontro con Andrea Lavazza e Pietro Pietrini



I filosofi hanno sempre dovuto salvare la libertà umana dal determinismo. La ricerca neuroscientifica recente sembra mostrarci direttamente che le nostre decisioni sono prese dal cervello senza che ne siamo consapevoli. Ma è proprio così? In gioco non c'è solo la comprensione del nostro funzionamento psicologico, ma anche l'intero assetto del sistema etico e sociale in cui viviamo.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



Andrea Lavazza, filosofo morale e neuroeticista, insegna Neuroetica (disciplina di cui ha promosso lo sviluppo in Italia) all’Università degli Studi di Milano e all’Università degli Studi di Pavia. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulle intersezioni tra neuroscienze e filosofia.



Pietro Pietrini, neuroscienziato e psichiatra con incarichi e riconoscimenti internazionali, Professore di Biochimica Clinica e direttore del Molecular Mind Lab presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, ha sviluppato ricerche sulle basi cerebrali delle funzioni cognitive e del comportamento umano e sulle implicazioni delle scoperte delle neuroscienze in campo sociale, economico e giuridico.