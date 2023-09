Combinazioni Festival - Lungo la Superstrada Pedemontana. In cammino tra libertà e paesaggio

passeggiata con Matteo Melchiorre

accompagnamenti musicali di Tommaso Sogne e Nelso Salton



Lungo un percorso attraverso un territorio segnato profondamente dall'uomo verranno riproposte – con accompagnamento musicale – alcune pagine che Matteo Melchiorre ha dedicato al tema della libertà umana che si fa paesaggio, tenendo d'occhio sia la deriva di tale libertà in arbitrio (ben evidente in Veneto), sia gli esiti più autentici di un paesaggio nato invece dall'equilibrio tra uomo e natura, tra libertà e limite, necessità e possibilità.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



In caso di maltempo, la passeggiata verrà rinviata a data da destinarsi



Evento in collaborazione con il Museo di Geografia dell’Università di Padova



---



Matteo Melchiorre, già ricercatore universitario a Udine, a Ca' Foscari e allo Iuav di Venezia, dal 2018 è direttore della Biblioteca del Museo e dell'Archivio Storico di Castelfranco. Si occupa di storia economica e sociale del medioevo e della prima età moderna, di storia della montagna e dei boschi.