Martedì 10 Ottobre 2023, si terrà presso la Camera di Commercio di Treviso l'evento dal titolo "Come aumentare le vendite in Azienda".



L'incontro è gestito e organizzato da Be.St. Consulting, società specializzata nel fornire consulenza e formazione aziendale di alto livello, per incrementare i risultati di vendita in azienda, andando ad agire sue tre aree cruciali: area commerciale, area organizzativa e marketing online.



Incontro gratuito e riservato esclusivamente ad imprenditori e titolari d’azienda.



In un mercato sempre più competitivo aumentare i clienti, le vendite e, quindi, aumentare il fatturato è certamente uno dei desideri più ricorrenti per qualsiasi Imprenditore.



Esistono degli accorgimenti, delle strategie e soprattutto un metodo, che, se ben realizzati, potranno esser d’aiuto nell’incrementare il volume di vendite e in questo convegno, quindi, vi verrà dato qualche consiglio operativo.



Ordine del giorno e temi trattati:



- Come rendere il tuo team commerciale proattivo

- Definire e condividere un approccio organizzato e metodico nel reparto commerciale

- Come far conoscere il reale valore della tua azienda

- Esaminare il target dei potenziali clienti in relazione al prodotto/servizio offerto

- Definire una strategia di online marketing ottimale, alla luce degli attuali strumenti disponibili online e offline

- Come gestire e incentivare il tuo gruppo commerciale

- Come selezionare ed inserire nuove figure commerciali

- Redigere un piano economico incentivante



Inizio ore 14:30 – Termine ore 17:00

Relatore: Omar Santarossa – Amministratore Be.St. Consulting



ISCRIZIONE:

https://www.bestconsultingitalia.com/come-aumentare-le-vendite-evento-treviso/



Per Informazioni: Tel. 0434 081339