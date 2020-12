Come comunicare al meglio con le altre persone?

Webinar informativo gratuito dei Ministri Volontari.





L. Ron Hubbard ha scritto: “Un uomo è vivo nella misura in cui può comunicare”. La comunicazione rappresenta una delle parti della vita che egli ha esplorato davvero in grande profondità, arrivando a scrivere centinaia di migliaia di parole su questo argomento d’importanza vitale. In qualsiasi sfera della vita gli uomini si trovino ad interagire, è indispensabile che siano in grado di comunicare. Di fatto, in qualsiasi caso e a qualsiasi livello, la comunicazione è l’unica attività che le persone condividono.



I benefici che derivano da una comunicazione efficace sono troppi per essere elencati: la vita migliora in ogni suo aspetto, dalla sfera personale a quella professionale. L’abilità di comunicare è vitale per avere successo in ogni ambito della vita.



In questo webinar scoprirete in cosa consiste una buona comunicazione e imparerete a distinguerla da una scadente, imparerete le parti che la compongono e scoprirete come utilizzarle. Infine vedrete per quale motivo soltanto attraverso un accrescimento della comunicazione, e non con una sua diminuzione, si può conquistare una maggiore libertà e benessere individuale.



Una volta che saprete che cosa è veramente la comunicazione, voi avrete gli strumenti per affrontare la vita stessa. Questo significa che avrete a disposizione i mezzi per accrescere la vostra comprensione più o meno riguardo ad ogni cosa, incluse le persone che conoscete e con cui entrate in contatto.



Questa conoscenza vi permetterà di aiutare coloro che stanno subendo le difficoltà causate da malcomprensioni, da punti di vista differenti, da rapporti troncati e da tutte quelle avversità che trasformano la vita dell’uomo in una catena di continui dispiaceri. Imparerete quali sono le componenti della comunicazione, come sono in relazione fra loro e come rendono possibile la comprensione stessa. Con le abilità che è possibile acquisire attraverso lo studio dei principi fondamentali, potrete aiutare le altre persone a comprendersi di nuovo e a capire il mondo che le circonda.



Se la mancanza di comprensione è, infatti, una delle cause dei problemi dell’uomo, immaginate quale sarà il suo potenziale una volta che questo ostacolo sarà stato rimosso. I milioni di persone che stanno applicando questa conoscenza, hanno raggiunto dei livelli che una volta potevano soltanto sognare e stanno aiutando con successo gli altri a fare altrettanto.



Tutto ciò fa parte del programma dei Ministri Volontari, un’organizzazione mondiale di persone appartenenti a tutte le culture e ceti sociali che siano impegnate, coraggiose e preparate nell’aiutare gli altri. Nei momenti e posti peggiori, che si tratti di calamità naturali o di crisi quotidiane, i Ministri Volontari sono presenti, con le proprie abilità, dando sollievo e soccorso a coloro che ne hanno bisogno.



Per questo Martedì, 29 Dicembre alle 20:30 terranno un webinar informativo gratuito intitolato “Come Comunicare Al Meglio con Le Altre Persone”.



L’accesso è libero a chiunque e il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM.



Per maggiori informazioni scrivi a ministrivolontaripadova@gmail.com .





Ufficio Stampa

Ministri Volontari