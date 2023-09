Conferenza sulle specie sinatropiche e su come gli animali si adattano all’ambiente urbano. Paesi e città sono stati costruiti per gli esseri umani dove un tempo vi era un ambiente naturale, tuttavia anche molte specie selvatiche trovano una loro dimensione in esse. Alcune condividono con noi gli spazi sin dalla preistoria, altre invece hanno iniziato più recentemente ad adattarsi all’ambiente antropizzato.