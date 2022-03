Incontro online per genitori, insegnanti ed educatori su La Via della Felicità.



Come si possono influenzare positivamente le altre persone?



Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere buona o cattiva.



Le persone che ci vivono accanto, che l’ammettano o meno, non possono che esserne influenzate.



Chiunque tenti di dissuaderti dal farlo, in realtà o vuole danneggiarti o ha secondi fini. Ma, in fondo in fondo, anch’egli ti rispetterà.



A lungo andare le tue possibilità di sopravvivenza aumenteranno, poiché gli altri, così influenzati, costituiranno una minaccia inferiore.



La Via della Felicità, una guida basata sul buon senso per una vita migliore, aiuta i giovani ad evitare l’immoralità attraverso programmi che consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso.



Come motivazione di numerosi progetti per i giovani, La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, dà loro un ruolo attivo nello sviluppare responsabilità, fiducia e decoro.



Un importante impulso dato dalla Fondazione della Via della Felicità è il fatto di aiutare i bambini in età scolastica a sviluppare standard positivi di buona e cattiva condotta, standard che possono poi utilizzare per tracciare la loro rotta verso un futuro di successo.



Per approfondire l’argomento i volontari de La Via della Felicità terranno un webinar gratuito intitolato “Come Influenzare Positivamente le Altre Persone?”.



L’incontro verrà tenuto dalla volontaria Veronica Negrisolo Lunedì 28 Marzo alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscriversi o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .





Ufficio Stampa



Stefania Mazzucato