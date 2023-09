Come intervenire nei vigneti dopo le grandinate

“Quali risultati dopo gli interventi di potatura verde post grandine”. E’ questo il tema della giornata in campo organizzata da Condifesa TVB martedì 19 settembre alle 10 nei vigneti della Società agricola Caramini e dell’Azienda agricola Luca Rossetto ad Arcade. Nel corso dell’incontro saranno presenti il presidente Condifesa TVB Valerio Nadal, il direttore Filippo Codato, i tecnici Oddino Bin, gli esperti Enzo Corazzina agronomo e Tommaso Frioni dell’Università di Piacenza Dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali sostenibili. Nadal ha spiegato il motivo dell’incontro tecnico: “In pratica verrà analizzata la risposta produttiva ai diversi interventi di potatura con l’obiettivo di capire come intervenire in futuro considerata la frequenza degli eventi estremi”.